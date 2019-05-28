Новый секретарь СНБО сообщил о пропаже серверов с секретной информацией

Данилюк опубликовал видеозапись из помещения СНБО в здании администрации президента. По его словам, в нем отсутствуют серверы с секретной информацией. Он подчеркнул, что еще месяц назад комната «выглядела иначе»

Новый глава Совета нацбезопасности (СНБО) Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись, где сообщил, что из комнаты, где проходят заседания совета, пропали серверы с секретной информацией.

«Слов нет. Разбираться будут правоохранительные органы», — написал Данилюк.

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