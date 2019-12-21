Лавров сообщил о содержании письма Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что получил письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в программе «Большая игра», фрагмент которой показали в эфире «Первого канала».

«Сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — отметил министр (цитата по ТАСС).

10 декабря Лавров встретился с Трампом в ходе визита в Вашингтон. По словам главы российского МИДа, переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания. Лавров отмечал, что стороны признают наличие серьезных проблем в двусторонних отношениях.

Министр заявлял, что Трамп осознает выгоду для американского бизнеса и населения от «добрых отношений» России и США. По мнению Лаврова, подобные отношения должны опираться на прагматизм и баланс интересов.