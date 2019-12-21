Лавров сообщил о содержании письма Трампа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 62,41 (-0,12) Quote, 20 дек, 13:15
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 69,38 (-0,21) Quote, 20 дек, 13:15
Боксер Денис Лебедев потерпел поражение в титульном бою Спорт, 21:05 На Садовом кольце в Москве две машины сгорели после аварии Общество, 21:02 «Нафтогаз» объявил о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа Экономика, 20:51 В ДР Конго спустя два месяца нашли черный ящик рухнувшего Ан-72 Общество, 20:46 Сделать дом уютнее: 5 функциональных вещей — себе или в подарок Партнерский материал, 20:34 В раздевалках спортклуба Порошенко нашли незаконные скрытые камеры Политика, 20:34 Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко Общество, 20:20 Вашингтон счел провокацией договор Турции и признанных США властей Ливии Политика, 20:00 Теннисист Хачанов занял четвертое место на турнире в Абу-Даби Спорт, 19:59 Козак предложил превратить «форточку» в делах с Киевом в «широкую дверь» Политика, 19:57 Джоан Роулинг вернула себе титул самого высокооплачиваемого писателя Технологии и медиа, 19:44 Лавров сообщил о содержании письма Трампа Общество, 19:28 Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России Политика, 19:24 Юй Мань — о российской истории бренда Xiaomi РБК и Xiaomi, 19:20
Общество ,  
0 
Лавров сообщил о содержании письма Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что получил письмо от президента США Дональда Трампа. Об этом он рассказал в программе «Большая игра», фрагмент которой показали в эфире «Первого канала».

«Сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — отметил министр (цитата по ТАСС).

Помпео заявил о неточном пересказе Лавровым содержания встречи с Трампом
Политика

10 декабря Лавров встретился с Трампом в ходе визита в Вашингтон. По словам главы российского МИДа, переговоры прошли в атмосфере взаимопонимания. Лавров отмечал, что стороны признают наличие серьезных проблем в двусторонних отношениях.

Министр заявлял, что Трамп осознает выгоду для американского бизнеса и населения от «добрых отношений» России и США. По мнению Лаврова, подобные отношения должны опираться на прагматизм и баланс интересов.

Теги: Сергей Лавров, МИД России, Дональд Трамп
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа
Политика
«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией
Политика
Лавров сообщил об атмосфере взаимопонимания на встрече с Трампом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter