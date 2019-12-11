Лавров сообщил об атмосфере взаимопонимания на встрече с Трампом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам его визита в Вашингтон, передает корреспондент РБК.

По его словам такая атмосфера коснулась, прежде всего, «ответственности России и США за положение дел в мире». Лавров отметил, что стороны констатировали наличие ряда серьезных проблем.

«С обеих сторон есть нацеленность на то, чтобы в тех областях, где мы можем длительно, взаимовыгодно и результативно работать, делать больше, прилагать больше усилий для того, чтобы достигать конкретных результатов», — сказал министр.

В своем аккаунте в Twitter Трамп заявил, что провел с Лавровым и российскими представителями «очень хорошую встречу». «С нетерпением ждем продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!», — сказал президент. Он отметил, что они с Лавровым обсуждали торговлю, Северную Корею, Иран, контроль над вооружениями, вмешательство в выборы и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).