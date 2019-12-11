Лавров заявил о понимании Трампом выгоды от добрых отношений с Россией

Отношения Москвы и Вашингтона должны опираться на баланс интересов, прагматизм и обоюдную выгоду. Хотя не все в США разделяют эту позицию, Трамп осознает преимущества от хороших отношений между государствами, заявил Лавров

Россия не сомневается в том, что президент США Дональд Трамп осознает выгоду для американского бизнеса, населения и ситуации в мире от «добрых отношений» между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам его визита в Белый дом, передает корреспондент РБК.

По его словам, в таких отношениях не должно быть элементов одолжений той или другой стороне, они также должны «опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду».

При этом Лавров отметил, что не все в США разделяют такую позиции, пытаясь «всячески затормозить» нормализацию отношений, вводя новые санкции.

Министр сообщил, что его переговоры с Трампом прошли в атмосфере взаимопонимания. По словам Лаврова, обе стороны нацелены прилагать больше усилий для достижения конкретных результатов в тех областях, где Россия и США могут «длительно, взаимовыгодно и результативно работать».