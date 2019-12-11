Помпео заявил о неточном пересказе Лавровым содержания встречи с Трампом

Вопреки заявлению главы МИД России Сергея Лаврова, он и президент США Дональд Трамп во время состоявшейся 10 декабря встречи обсудили вопрос о вмешательстве в президентские выборы в Штатах, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео, передает The Hill.

По его словам, Лавров ранее во время пресс-конференции в посольстве России в США заявил, что он и Трамп «даже не обсуждали выборы» и сообщения о вмешательстве в 2016 году. «Заявление министра иностранных дел [Сергея] Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече», — сказал Помпео. Госсекретарь США не уточнил, о каким именно заявлении Лаврова идет речь.

Так, после встречи с Трампом Лавров заявил журналистам: «Вы знаете, мы выборы вообще не обсуждали» (подобные цитаты за 11 декабря приводили в своих подписных лентах «Интерфакс» и ТАСС). В то же время, как следовало из сообщений агентств, Лавров заявил, что напомнил Трампу о том, что нынешней администрации США предлагали «предать гласности переписку по специально установленному на случай проявления рисков в киберпространстве каналу, переписку, которая осуществлялась между Москвой и Вашингтоном с октября 2016 года по январь 2017 года, из которой станет ясно, что мы готовы сотрудничать по любому опоросу, который связан с подозрениями США о нашем вмешательстве в выборы».

Помпео добавил, что во время переговоров Трамп заявил Лаврову, что считает вмешательство в выборы неприемлемым. О том, что стороны обсудили вопрос, сообщал и сам президент США. В своем аккаунте в Twitter он позитивно оценил состоявшуюся встречу. По его словам, он и российский министр обсудили «многие вопросы», в том числе и вмешательство в выборы.