Три человека пострадали при стрельбе в Торонто

Три человека пострадали при стрельбе в Торонто

Неизвестный открыл стрельбу в канадском городе Торонто. В результате три человека пострадали, сообщает телеканал Global News со ссылкой на данные местной полиции.

Инцидент произошел 20 декабря на шоссе Уайтс-роуд в городе Пикеринг (провинция Онтарио). Полицейские обнаружили в автомобиле, стоявшем на обочине шоссе, двух мужчин и женщину с огнестрельными ранениями. Пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Полиция ведет поиск стрелка.

Ранее в середине сентября стрельба произошла в канадском городе Миссиссога (провинция Онтарио). В результате погибл один человек, еще четверо получили ранения.