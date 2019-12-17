Четыре человека погибли из-за перестрелки в казино в США

Четыре человека погибли из-за перестрелки в казино в США

В американском городе Грейт-Фолс штата Монтана из-за стрельбы в казино погибли три человека, говорится в пресс-релизе местной полиции на странице в Facebook.

Через три часа подозреваемый в убийстве был пойман полицией и смертельно ранен в ходе перестрелки.

Еще один пострадавший при стрельбе находится в больнице.

Инцидент произошел в ночь на 17 декабря. В диспетчерскую службу с просьбой об экстренной медицинской помощи позвонили после 02:00 (12:00 мск). Прибывшие на место преступления обнаружили три тела. В настоящий момент жителям города больше ничего не угрожает, уточнили в полиции.