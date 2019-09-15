Пять человек пострадали в результате стрельбы в Канаде

Пять человек пострадали в результате стрельбы в Канаде

Один человек погиб и еще четверо получили ранения при стрельбе в городе Миссиссога в провинции Онтарио (Канада). Об этом сообщают CBC и City News.

Инцидент произошел в субботу, 14 сентября, в 18:22 по местному времени. Погибшим является взрослый мужчина, его личность устанавливается. Среди раненых женщина, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Также пострадали двое подростков и один мужчина.

Нескольких предполагаемых стрелков объявили в розыск. В настоящее время сотрудники полиции города опрашивают свидетелей трагедии.

В начале августа в Эль-Пасо (США) произошла стрельба в супермаркете Walmart, жертвами которой стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Полиция задержала подозреваемого 21-летнего Патрика Крузиуса. С целью уменьшения массовых расстрелов на территории США президент Дональд Трамп предложил строить больше психиатрических больниц.