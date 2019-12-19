При стрельбе в американском доме престарелых погибли два человека

При стрельбе в американском доме престарелых погибли два человека

В результате стрельбы в местечке Уэстерли (штат Род-Айленд) на восточном побережье США два человека были ранены и двое, включая стрелка, погибли. Об этом пишет The Day.

Инцидент произошел утром 19 декабря в поселке Бэбкок в жилом комплексе, где предоставляются квартиры пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

По информации местной полиции, стрелявший — 66-летний мужчина, живший в доме престарелых. При стрельбе пострадали три женщины в возрасте 38, 47 и 66 лет. Одна из них скончалась, подтверждает WPRI. Стрелявшего нашли мертвым в его собственной комнате. В полиции сообщили, что преступник был им известен, однако не дали пояснений. Также остаются неизвестными мотивы стрельбы.

После стрельбы место происшествия было оцеплено полицией, из комплекса, где проживают около 250 человек, эвакуировали людей.

Известно, что одна из раненых была доставлена в критическом состоянии в больницу города Нью-Хевен в Коннектикуте. Вторая пострадавшая находится в больнице Провиденса — она в стабильном состоянии.