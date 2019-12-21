«Аэрофлот» введет безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

Авиакомпания «Аэрофлот» с 24 декабря запустит продажу билетов на дальнемагистральные рейсы по безбагажным тарифам «Лайт». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В частности, речь идет о рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (Хошимин), а также на Кубу, Шри-Ланк, Бали и Мальдивы.

Тариф «Лайт» включает в себя услугу перевозки в салоне самолета ручной клади, вес которой не превышает 10 кг. Провоз багажа в грузовом отсеке будет доступен за дополнительную плату.

Как пояснили в компании, данный тариф может быть полезным,

в первую очередь, для пассажиров, путешествующих с семьей. У них, как правило, количество багажа меньше, «чем один на каждого члена семьи», отметили в «Аэрофлоте».

«Аэрофлот» объявил о введении со 2 апреля безбагажных тарифов в марте текущего года. На первом этапе безбагажные тарифы ввели на рейсы «Аэрофлота» из Москвы в ряд европейских городов и на маршруты дочерней авиакомпании «Россия».