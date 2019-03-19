«Аэрофлот» начнет продавать билеты без багажа

Со 2 апреля группа «Аэрофлот» вводит билеты без багажа в Германию и Италию по примеру своей «дочки» — лоукостера «Победа». Это позволит снизить стоимость билетов для пассажиров экономкласса до 30%, утверждают в компании

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Группа «Аэрофлот» вводит со 2 апреля ​безбагажные тарифы на нескольких направлениях для пассажиров, путешествующих только с ручной кладью. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Речь идет о рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». Другая авиакомпания из группы «Аэрофлот» — лоукостер «Победа» уже давно продает билеты без багажа. «Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов такие пассажиры [с ручной кладью] вынуждены были оплачивать неоказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», — говорится в сообщении компании.

Введение таких тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса до 30%, утверждает представитель компании. Они будут действовать для рейсов в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).

«Главная цель введения безбагажного тарифа — сделать минимальные цены на авиаперелет еще ниже и расширить линейку предлагаемого продукта», — заявил заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин (его слова приводятся в сообщении компании).