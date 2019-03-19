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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,48%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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«Аэрофлот» начнет продавать билеты без багажа
Со 2 апреля группа «Аэрофлот» вводит билеты без багажа в Германию и Италию по примеру своей «дочки» — лоукостера «Победа». Это позволит снизить стоимость билетов для пассажиров экономкласса до 30%, утверждают в компании
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Группа «Аэрофлот» вводит со 2 апреля ​безбагажные тарифы на нескольких направлениях для пассажиров, путешествующих только с ручной кладью. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Речь идет о рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот». Другая авиакомпания из группы «Аэрофлот» — лоукостер «Победа» уже давно продает билеты без багажа. «Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке группы «Аэрофлот» безбагажных тарифов такие пассажиры [с ручной кладью] вынуждены были оплачивать неоказанную, по сути, услугу — перевозку отсутствующего регистрируемого багажа», — говорится в сообщении компании.

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Введение таких тарифов позволит снизить цены на билеты экономкласса до 30%, утверждает представитель компании. Они будут действовать для рейсов в Германию (Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден) и Италию (Рим, Милан, Венеция, Болонья, Неаполь, Верона).

«Главная цель введения безбагажного тарифа — сделать минимальные цены на авиаперелет еще ниже и расширить линейку предлагаемого продукта», — заявил заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин (его слова приводятся в сообщении компании).

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На сайте «Аэрофлота» пока недоступна покупка безбагажных билетов. Так, самый дешевый билет из Москвы в Берлин с отправлением 2 апреля и возвращением 9 апреля стоит 11,95 тыс. руб. Он включает багаж до 23 кг. На сайте «Победы» на те же даты билет без багажа стоит 8,343 тыс. руб., с багажом до 20 кг — 11,343 тыс. руб.

При этом на всех рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» по-прежнему продолжат действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа, подчеркивается в сообщении. Представитель «Аэрофлота» пока не ответил на вопрос РБК, увеличится ли стоимость таких билетов.

Тарифы без багажа появились у российских авиакомпаний в декабре 2015 года, одной из первых их ввела авиакомпания S7. Такие тарифы стали одним из главных драйверов снижения средних цен, отмечали тогда эксперты.

На прошлой неделе гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что компания намерена увеличивать выручку за счет дополнительных услуг пассажирам втрое, с 6 до 20%. Это вынужденная мера, потому что, несмотря на рост расходов из-за подорожавшего керосина, компания не может повышать стоимость билетов из-за низкого платеж​еспособного спроса, дал понять он. По данным пресс-службы авиакомпании, сейчас в дополнительные доходы входят программа лояльности, сверхнормативный багаж, выбор места на борту, повышение в классе обслуживания, а также доходы от партнеров (продажа страховок, отелей, аренда авто, «Аэроэкспресс», SkyShop, меню на заказ, реклама и трансфер).

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот», авиабилеты
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