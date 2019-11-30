«Аэрофлот» изменил условия SMS-оповещения пассажиров

«Аэрофлот» со 2 декабря прекратит SMS-информирование пассажиров о начале посадки на рейс. Об этом сообщается на сайте авиакомпании. За началом посадки можно будет следить на информационных табло в аэропорту.

Исключение составят SMS-оповещения об изменениях расписания авиакомпании: задержке, переносе или отмене рейса, — их пассажиры продолжат получать после 2 декабря.

В авиакомпании напомнили, что регистрация пассажиров на рейс заканчивается строго за 40 минут до вылета, а посадка — за 20 минут.