«Аэрофлот» прекратил сотрудничество с сервисом Aerobilet

Группа компаний «Аэрофлот» запретила своим агентствам сотрудничать с турецкой группой компаний IATI, которая представлена в России сервисом продажи авиабилетов Aerobilet.ru. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеграмму перевозчика.

В телеграмме указывалось, что запрет сотрудничества относится к продаже пассажирских авиабилетов. При его нарушении в компании пообещали отключать оформляющие перевозки агентства от ресурсов авиакомпании.

Информацию о запрете подтвердили РБК в пресс-службе авиакомпании, отказавшись от дальнейших комментариев.

Источник в «Аэрофлоте» пояснил РБК, что компания IATI обанкротилась около месяца назад и еще тогда перевозчик прекратил с ней сотрудничество. «Но мы заметили, что через сервис Aerobilet они пытались продать билет, что было пресечено. Этим письмом хотели всем напомнить о ситуации и предостеречь об опасности работы с этим агентством», — сказал собеседник РБК.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационной отрасли, Aerobilet задолжал авиакомпаниям $48 млн.