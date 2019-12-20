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Силовики ворвались в зал суда в Киеве во время апелляции по делу Шеремета

Сотрудники судебной охраны и Национальной гвардии ворвались в здание Апелляционного суда в Киеве, чтобы оказать сопротивление сторонникам Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В пятницу в зале суда должно было состояться заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест Кузьменко, однако суд был перенесен. Сторонники обвиняемой, прибывшие на слушания, потребовали рассмотрения апелляции и пригрозили не выпускать Кузьменко из зала до прибытия прокуроров.

Сотрудники правоохранительных органов создали коридор для того, чтобы вывести Кузьменко в следственный изолятор, в ходе чего возник конфликт со сторонниками подозреваемой, которые попытались воспрепятствовать полиции.

Hromadske писало, что силовикам пришлось пойти на штурм, чтобы вывести Кузьменко из суда. Об этом также сообщала «Украинская правда». «Страна.ua» писало, что после вывода сторонников Кузьменко спецназом помещение суда сильно пострадало. На фотографиях, опубликованных изданием, видны трещины на стенах и поломанные скамьи.

Журналист Павел Шеремет погиб при взрыве его автомобиля 20 июля 2016 года по пути на работу. 12 декабря этого года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста. Подозреваемыми по делу об убийстве проходят пять человек: музыкант Андрей Антоненко, детский врач Юлия Кузьменко, военная медсестра Яна Дугарь, а также супруги-добровольцы Инна и Владислав Грищенко. По версии следствия, мотивом убийства журналиста была попытка дестабилизировать ситуацию в стране.
 

Теги: Павел Шеремет, Украина, суд
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