Силовики ворвались в зал суда в Киеве во время апелляции по делу Шеремета

Силовики ворвались в зал суда в Киеве во время апелляции по делу Шеремета

Сотрудники судебной охраны и Национальной гвардии ворвались в здание Апелляционного суда в Киеве, чтобы оказать сопротивление сторонникам Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В пятницу в зале суда должно было состояться заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на арест Кузьменко, однако суд был перенесен. Сторонники обвиняемой, прибывшие на слушания, потребовали рассмотрения апелляции и пригрозили не выпускать Кузьменко из зала до прибытия прокуроров.

Сотрудники правоохранительных органов создали коридор для того, чтобы вывести Кузьменко в следственный изолятор, в ходе чего возник конфликт со сторонниками подозреваемой, которые попытались воспрепятствовать полиции.

Hromadske писало, что силовикам пришлось пойти на штурм, чтобы вывести Кузьменко из суда. Об этом также сообщала «Украинская правда». «Страна.ua» писало, что после вывода сторонников Кузьменко спецназом помещение суда сильно пострадало. На фотографиях, опубликованных изданием, видны трещины на стенах и поломанные скамьи.