Полиция Украины раскрыла детали расследования убийства Шеремета

В преступлении подозревают пять человек, в том числе известных на Украине людей. Из четырех версий убийства следствие оставило одну основную — дестабилизация ситуации в стране

Следствие в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета остановилось на одной из четырех изначально выдвинутых версий. Речь идет о дестабилизации социально-политической ситуации путем убийства известного человека. Об этом сообщил на специальном брифинге в Киеве замглавы Национальной полиции Украины Евгений Коваль. Трансляцию вел телеканал «112».

Полицейский уточнил, что сначала у следствия было четыре основные версии преступления — перепутали жертву, бытовые и межличностные конфликты, профессиональная деятельность журналиста и дестабилизация ситуации на Украине путем убийства известной персоны.

После отработки три версии не нашли своего подтверждения, и следствие остановилось на последней, сообщил Коваль.