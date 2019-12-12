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Убийство Павла Шеремета ,  
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Полиция Украины раскрыла детали расследования убийства Шеремета
В преступлении подозревают пять человек, в том числе известных на Украине людей. Из четырех версий убийства следствие оставило одну основную — дестабилизация ситуации в стране

Следствие в рамках расследования уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета остановилось на одной из четырех изначально выдвинутых версий. Речь идет о дестабилизации социально-политической ситуации путем убийства известного человека. Об этом сообщил на специальном брифинге в Киеве замглавы Национальной полиции Украины Евгений Коваль. Трансляцию вел телеканал «112».

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Полицейский уточнил, что сначала у следствия было четыре основные версии преступления — перепутали жертву, бытовые и межличностные конфликты, профессиональная деятельность журналиста и дестабилизация ситуации на Украине путем убийства известной персоны.

После отработки три версии не нашли своего подтверждения, и следствие остановилось на последней, сообщил Коваль.

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Он также рассказал, что в деле об убийстве Шеремета пять подозреваемых, в том числе известные на Украине люди. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко и ее сожитель музыкант Андрей Антоненко и супруги Грищенко. Выйти на них удалось в ходе изучения других, на первый взгляд не связанных между собой, преступлений, сказал Коваль. В частности, автомобиль Шеремета подорвали бомбой, схожей с использованной при другом покушении.

Шеремет погиб в Киеве в июле 2016 года — автомобиль, за рулем которого он находился, был взорван в центре города.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет
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