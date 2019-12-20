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Новейший американский корабль Starliner успешно стартовал к МКС

Новейший американский космический корабль CST-100 Starliner, созданный компанией Boeing, успешно стартовал к Международной космической станции, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Тестовый запуск CST-100 Starliner с помощью ракеты-носителя Atlas V состоялся в 6:36 по восточному времени США (14:36 мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. CST-100 Starliner уже успешно отделился от Atlas V и теперь самостоятельно направляется к МКС. Сама ракета-носитель упадет на Землю в океан возле Австралии.

Планируется, что в ходе тестового полета CST-100 Starliner 21 декабря в автоматическом режиме состыкуется с МКС. Он должен доставить на станцию около 270 кг груза, включая продукты питания для экипажа. Его стыковка с МКС продлится восемь дней.

В качестве пассажира на борту CST-100 Starliner находится женщина-манекен по имени Rosie. На ней расположены 15 датчиков. С их помощью планируется собрать информацию, чтобы спрогнозировать, что будут испытывать астронавты во время пребывания на корабле.

В сентябре 2015 года NASA заключило первый частный контракт с компанией Boeing на доставку астронавтов на МКС с помощью корабля CST-100 Starliner. В августе 2018 года управление назвало имена астронавтов, которые первыми полетят на этом корабле. В случае успешного тестового полета NASA сертифицирует аппарат для проведения пилотируемого полета.

Теги: космос, NASA, США
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