NASA объявило экипаж первых миссий пилотируемых кораблей SpaceX и Boeing

NASA назвало имена космонавтов, которые первыми полетят на космических кораблях Dragon компании SpaceX и CTS-100 Starliner компании Boeing. Об этом американское космическое агентство сообщает на своем сайте.



На корабле Dragon к Международной космической станции отправятся Виктор Гловер, Майк Хопкинс, Боб Бенкен и Дог Харли. На Starliner к МКС полетят Джон Кассада, Сунита Уильямс, Эрик Боу, Крис Фергюсон и Николь Амапу-Манн.

В агентстве отметили, что впервые с 2011 года американские космические корабли доставят астронавтов на МКС.

Запуски кораблей компаний SpaceX и Boeing запланированы на 2019 год. Они предусмотрены программой развития частных пилотируемых космических кораблей. На реализацию программы NASA выделило более $8 млрд.

Ранее 3 августа сообщалось, что NASA может отказаться от покупки мест на российских кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС.