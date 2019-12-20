В NASA назвали причину сбоя в полете корабля Starliner

Нештатную ситуацию с американским космическим кораблем CST-100 Starliner вызвал сбой в системе подсчета полетного времени. Об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн в своем Twitter.

По его словам, из-за возникшего сбоя «корабль выработал больше топлива, чем предполагалось».

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что выход на орбиту корабля Starliner прошел нештатно. Тогда Брайденстайн отметил, что не включился двигатель, необходимый для сближения с Международной космической станцией (МКС). Позднее директор NASA добавил, что маневровые двигатели Starliner уже работают и специалисты поднимают орбиту корабля.

Компания Boeing в своем Twitter сообщила, что Starliner планируют вернуть на Землю в течение 48 часов. «Если мы сможем продержаться дольше и получить больше задач для тестирования, мы это сделаем», — гласит сообщение.

В сентябре 2015 года NASA заключило первый частный контракт с компанией Boeing на доставку астронавтов на МКС с помощью корабля Starliner. 20 декабря в 14:36 мск ST-100 Starliner, созданный компанией Boeing, стартовал к МКС с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.