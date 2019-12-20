Голикова объяснила разницу в зарплатах российских врачей

Разница в оплате труда врачей обусловлена различными порядками установления должностного оклада в регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам, полномочия по установлению зарплаты врачам переданы субъектам России, которые самостоятельно устанавливают базовый уровень оплата труда. Она сообщила, что ежегодно российская трехсторонняя комиссия выпускает рекомендации по фиксации заработных плат, однако в некоторых регионах эти рекомендации не выдерживаются.

Голикова отметила, что к единообразию в формировании заработных плат можно будет прийти после изменения Трудового кодекса, которое планируется к сентябрю 2020 года.

В ходе пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин потребовал избавиться от дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и прийти к единообразию в формировании структуры оплаты труда.