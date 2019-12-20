В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали девять судов

В Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали девять судов

В Санкт-Петербурге после полудня 20 декабря из-за сообщений о минировании эвакуировали здания девяти судов, сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Начиная с 12:40 людей вывели из Красногвардейского, Сестрорецкого, Василеостровского, Приморского, Октябрьского, Ленинского, Дзержинского, Петроградского и Куйбышевского судов. Позднее в пресс-службе сообщили, что Красногвардейский, Сестрорецкий, Ленинский, Октябрьский и Приморский суды вернулись к работе.

«На электронную почту судов поступили сообщения, что здания заминированы. Все проверили, ничего не обнаружили. Суды начинают возвращаться к работе», — сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Анонимные угрозы о минировании суды Петербурга получают с конца ноября. В сообщениях о взрывных устройствах неизвестные тогда указали, что продолжат «минировать» суды, пока бизнесмен Константин Малофеев не вернет «украденные» 120 биткоинов. Утром 18 декабря в Санкт-Петербурге эвакуировали здания четырех судов, на следующий день эвакуации продолжились, но теперь сообщения о минировании поступили и в суды Москвы.