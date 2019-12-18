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В Санкт-Петербурге эвакуировали четыре суда

В Санкт-Петербурге утром 18 декабря эвакуировали здания четырех судов. Об этом говорится в сообщениях объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Начиная с 09:45 эвакуация проводилась в Петродворцовом, Приморском, Сестрорецком и Куйбышевском районных судах. Позже в пресс-службе сообщили, что Петродворцовый и Сестрорецкий суды вернулись к работе.

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Анонимные сообщения о минировании начали поступать в суды Москвы и Санкт-Петербурга 28 ноября. Тогда в сообщениях о взрывных устройствах было указано, что неизвестные продолжат «минировать» суда, пока предприниматель Константин Малофеев не вернет долг в 120 биткоинов.

На прошлой неделе сообщения о минировании поступали не только в суды, но и на вокзалы, в аэропорты, образовательные учреждения. В Санкт-Петербурге сообщалось о взрывных устройствах на 45 станциях метро.

Теги: суды, эвакуация, Петербург
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