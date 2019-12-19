В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений об угрозе взрыва

В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений об угрозе взрыва

Фото: Александр Некрасов / ТАСС

В семи столичных судах провели эвакуацию после анонимных сообщений о минировании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Там пояснили, что эвакуированы Кунцевский, Хорошевский, Перовский, Пресненский, Зюзинский, Тимирязевский и Чертановский суды. «Приходят сообщения о минировании. Проводится эвакуация», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК отметили, что не располагают соответствующей информацией.

Суды Санкт-Петербурга также продолжают проводить вынужденные массовые эвакуации. Как заявили РБК в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, были эвакуированы Колпинский, Приморский, Дзержинский и Ленинский районные суды; в Сестрорецком, Красногвардейском и Василеостровском судах также проводилась эвакуация, однако после проверок они уже вернулись к работе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК посоветовали обратиться за комментарием позднее.