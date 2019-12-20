Преподаватель ВШЭ сообщила детали о предполагаемом стрелке с Лубянки

Посещавший открытые курсы Высшей школы экономики Евгений Манюров ничем не отличался от других студентов и ни с кем не общался, сообщила РБК преподаватель факультатива доцент кафедры экономической социологии ВШЭ Евгения Надеждина.

«Невыразительный абсолютно был человек, я его не запомнила ничем, ни с кем не общался. Никакие работы он не сдавал. Приходил, слушал и уходил. Понимаете, это просто человек из толпы, абсолютно обычный», — сказала Надеждина.

По ее словам, мужчина также никак не участвовал в работе группы курса в социальной сети. «Он никак себя не проявлял. Я вывешивала во «ВКонтакте» презентации лекций и давала задания. Он в этом не принимал участия, его там не было», — заявила преподаватель. По ее словам, на курсе, который завершился в конце октября, обучались 250 человек.

Надеждина не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть, что на фотографиях, опубликованных СМИ, изображен ее студент.

Ранее РБК сообщил, что на один из открытых курсов Высшей школы экономики записался человек, чье имя полностью совпадает с именем предполагаемого стрелка с Лубянки. Об этом РБК рассказали в пресс-службе вуза.