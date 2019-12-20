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В клубе ДОСААФ сообщили детали о предполагаемом стрелке с Лубянки

Евгений Манюров, которого СМИ назвали человеком, открывшим стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, стрелял плохо, сообщил РБК дизайнер стрелковых упражнений клуба ДОСААФ Олег Солович.

«Вы, наверное, видели результаты [стрелковых соревнований]», — сказал Солович. «[Манюров] у нас стрелялся самым последним, самый последний результат. Вот вам уже ответ, насколько [хорошо] он стрелял», — сообщил тренер, добавив, что не был близко знаком с мужчиной.

По его словам, в стрелковом клубе сейчас проходит внутреннее расследование.

Что известно о стрелке с Лубянки. Главное
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В интервью газете «Комсомольская правда» Солович также сообщил, что мужчина занимался в клубе три месяца. По его словам, на занятия он приходил в длинной черной парке с капюшоном и не снимал ее во время стрельбы, объясняя, что «ему так удобно». Как пишет издание, именно в этой одежде мужчина отправился к зданию ФСБ, чтобы спрятать оружие.

Солович добавил, что мужчина владел нарезным карабином калибра 7,62 мм и имел на него все необходимые документы. Это значит, что до него стрелок еще пять лет пользовался гладкоствольным охотничьим ружьем, пояснил тренер. «Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе», — сказал Солович.

Что известно о стрелке с Лубянки. Главное
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Вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ в центре Москвы. В результате погиб один силовик, еще пять человек были ранены, в том числе один гражданский. Самого нападавшего ликвидировали. По словам источника РБК, это был житель Подмосковья.

Как сообщили СМИ, 39-летнего мужчину звали Евгений Манюров, он проживал в Подольске. По информации «Комсомольской правды», по месту жительства мужчины зарегистрировано семь единиц оружия, и в ночь на 20 декабря в его доме прошли обыски, сообщили РЕН ТВ и Baza. По факту случившегося СК завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Теги: стрельба, ФСБ, Лубянка, новости РБК
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