В клубе ДОСААФ сообщили детали о предполагаемом стрелке с Лубянки

В клубе ДОСААФ сообщили детали о предполагаемом стрелке с Лубянки

Евгений Манюров, которого СМИ назвали человеком, открывшим стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, стрелял плохо, сообщил РБК дизайнер стрелковых упражнений клуба ДОСААФ Олег Солович.

«Вы, наверное, видели результаты [стрелковых соревнований]», — сказал Солович. «[Манюров] у нас стрелялся самым последним, самый последний результат. Вот вам уже ответ, насколько [хорошо] он стрелял», — сообщил тренер, добавив, что не был близко знаком с мужчиной.

По его словам, в стрелковом клубе сейчас проходит внутреннее расследование.

В интервью газете «Комсомольская правда» Солович также сообщил, что мужчина занимался в клубе три месяца. По его словам, на занятия он приходил в длинной черной парке с капюшоном и не снимал ее во время стрельбы, объясняя, что «ему так удобно». Как пишет издание, именно в этой одежде мужчина отправился к зданию ФСБ, чтобы спрятать оружие.