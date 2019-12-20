Немецкие СМИ назвали выступление Меркель «объявлением войны» Трампу

Выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель в бундестаге 18 декабря, во время которого она высказалась против введения Вашингтоном санкций в отношении газопровода «Северный поток-2», является «объявлением войны», говорится в статье издания Bild.

В сообщении отмечается, что канцлер ответила на решение США «ясными словами». Меркель не потерпит, чтобы в Вашингтоне продолжали подрывать поддерживаемый Германией проект газопровода, говорится в сообщении.

Против санкций Вашингтона в отношении «Северного потока-2» Меркель выступила 18 декабря в бундестаге. Она отметила, что готова к «решительным переговорам» по вопросу.

Ранее, 17 декабря, сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2020 год, в который добавили пункт о санкциях против иностранных компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2».