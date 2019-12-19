Власти назвали перекрытые после стрельбы в центре Москвы улицы

В настоящий момент на улице Большая Лубянка в Москве, где ранее произошла стрельба, сохраняется перекрытие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

К тому же там добавили, что сейчас нельзя проехать с Бульварного кольца на Мясницкую улицу. Также временно перекрыт Солянский проезд в сторону Китай-города, объезд осуществляется через улицу Забелина.

«Движение с Лубянского проезда и левый поворот с Новой площади на улицу Маросейка открыты. Московское метро работает в штатном режиме, на станции «Лубянка» Сокольнической линии возможны ограничения на вход и выход по требованию правоохранительных органов», — сообщили в дептрансе. Там уточнили, что автобусы М2, М3, М5, М8, М9, М10, М27, М38, 101, 122, 144, 155, 904, 904к и Т25 временно ходят измененными маршрутами.

Как сообщается в Twitter ЦОДДа, также перекрыто движение на Сретенке.