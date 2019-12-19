В Белоруссии казнили убийцу двух человек

В Белоруссии казнили убийцу двух женщин Александра Осиповича. Об этом рассказала старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова, сообщает белорусское издание «Коммерческий курьер».

Осиповичу в январе вынесли смертный приговор за убийство двух женщин 26 и 27 лет. Он убил их в квартире своей матери в Бобруйске в 2018 году. По данным следствия, одной из девушек Осипович нанес 16 ножевых ранений, а вторую забил молотком. От полученных травм они скончались на месте.

По данным издания, сразу после оглашения приговора Осипович заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд. Однако специальная коллегия оставила приговор без изменений. Президент страны Александр Лукашенко также не удовлетворил ходатайство осужденного, которое тот направил главе государства.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где используется смертная казнь. По данным правозащитной организации Amnesty International, в 2018 году к этому наказанию там приговорили по меньшей мере четырех человек. В июне этого года Евросоюз осудил случаи смертной казни в Белоруссии и призвал власти страны ввести мораторий на ее применение.