Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

Вопрос отмены в Белоруссии смертной казни может быть решен исключительно на референдуме. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает БелТА.

«Референдум ввел смертную казнь в Белоруссии, только референдум может ее отменить», — заявил Лукашенко, отметив, что страна двигается в этом направлении.

Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.

Лукашенко заявил, что с момента референдума о введении смертной казни мнение белорусов осталось прежним, отметив, что не считает необходимым проводить референдум по отмене этой меры, только чтобы получить на нем отрицательный ответ.