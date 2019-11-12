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Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии

Вопрос отмены в Белоруссии смертной казни может быть решен исключительно на референдуме. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает БелТА.

«Референдум ввел смертную казнь в Белоруссии, только референдум может ее отменить», — заявил Лукашенко, отметив, что страна двигается в этом направлении.

Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.

Общество
Евросоюз осудил смертные казни в Белоруссии

Лукашенко заявил, что с момента референдума о введении смертной казни мнение белорусов осталось прежним, отметив, что не считает необходимым проводить референдум по отмене этой меры, только чтобы получить на нем отрицательный ответ.

Глава Белоруссии также сообщил о созданной совместно с Евросоюзом дорожной карте по работе с населением страны.

«Спешка здесь может только навредить», — объяснил Лукашенко.

Белоруссия остается единственным государством в Европе, в котором применяется смертная казнь. В июне этого года в Евросоюзе осудили случаи применения этой меры в стране и потребовали от Минска ввести мораторий на ее применение.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, смертная казнь
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