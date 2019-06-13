В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек. Об этом сообщается на сайте правозащитного центра «Весна». Судьба второго фигуранта этого же уголовного дела Вячеслава Сухарко неизвестна.

В конце мая Жильников с адвокатом составили жалобу в Генпрокуратуру Белоруссии «на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам». Кроме того, в Комитете ООН по правам человека находится индивидуальное обращение Александра Жильникова, зарегистрированное от 24 декабря 2018 года. Однако 13 июня адвокату, который собирался продолжить работу по жалобе, сообщили, что Жильникова расстреляли.

Жильников был осужден, после того как в мае 2015 года они с Вячеславом Сухарко убили двух жителей Минска. Позже стало известно об их причастности к гибели жителя Колодищей. Первоначально Жильников был осужден к пожизненному сроку, но после повторного рассмотрения приговор был заменен на смертную казнь.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и СНГ, где сохраняется смертная казнь. В соответствии с Конституцией страны казнь применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления.