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СК завершил расследование уголовного дела против Шестуна

Следственный комитет России (СК) объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского муниципального района Московской области Александра Шестуна.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — говорится в сообщении ведомства.

Шестун, которого задержали в июне 2018 года, обвиняется в мошенничестве, получении взятки в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления и незаконной предпринимательской деятельности.

По версии следствии, возглавляя в 2003–2018 годах администрацию Серпуховского района, Шестун, в частности, по заниженным ценам приобретал на доходы от созданных им компаний земельные участки.

В январе 2019 года официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной говорил, что ведомство подало к Шестуну, его родным и ряду соответчиков иск об изъятии в доход государства имущества общей стоимостью 10 млрд руб. По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольные ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц. В начале ноября Генпрокуратура сообщила, что нашла у Шестуна имущество еще на 1 млрд руб.

Сам Шестун считает, что дело против него было возбуждено после того, как он опубликовал на YouTube видеообращение к президенту России, в котором сообщил об угрозах в свой адрес, поступивших ему от высокопоставленных чиновников и силовиков. Шестун говорил, что его собеседники вынуждали его подать в отставку из-за протестов против приема на полигоне «Лесная» мусора из Москвы.

Теги: Александр Шестун, СК
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