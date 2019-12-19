После стрельбы в центре Москвы около Большой Лубянки перекрыли движение

После стрельбы в центре Москвы около Большой Лубянки перекрыли движение

Движение в районе Большой Лубянки в Москве перекрыто, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Как сообщил РБК источник, близкий к ФСБ, в Москве введены усиленные меры безопасности. В подразделениях ФСБ и МВД проводится сбор личного состава, на месте происшествия проводятся специальные технические мероприятия, в том числе глушат мобильную связь.

Кроме того, Московский метрополитен в Twitter сообщил, что на станции «Лубянка» красной линии метро могут быть ограничения на вход и выход по требованию правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в районе улицы Кузнецкий мост в Москве. По словам источника, близкого к ФСБ, огонь открыли в приемной спецслужбы. Telegram-канал «112» утверждает, что после того, как нападавший открыл стрельбу в приемной ФСБ, он выбежал на улицу. По его данным, нападавших было трое, двое из них погибли. Данные о пострадавших и погибших разнятся.