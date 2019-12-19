Путин заявил об отсутствии планов по созданию военного союза с Китаем

Россия не планирует создавать военный союз с Китаем, заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Путин добавил, что в Восточной Азии военный союз пытаются создать другие страны: США, Япония и Южная Корея. По его словам, такое решение является «контрпродуктивным» и не приведет «ни к чему хорошему».

При этом Путин отметил, что сотрудничество России и Китая продолжает развиваться, в том числе в сфере оборонных технологий. Он добавил, что система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), создаваемая Китаем при помощи России, направлена только на оборону, но не на нападение. «Это чисто оборонительная система. Такими система пока обладают только США и Россия, но она не подталкивает к агрессии, а направлена на защиту своей собственной территории», — сказал Путин.