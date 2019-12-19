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Политика ,  
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Путин заявил об отсутствии планов по созданию военного союза с Китаем

Россия не планирует создавать военный союз с Китаем, заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Путин добавил, что в Восточной Азии военный союз пытаются создать другие страны: США, Япония и Южная Корея. По его словам, такое решение является «контрпродуктивным» и не приведет «ни к чему хорошему».

Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Общество

При этом Путин отметил, что сотрудничество России и Китая продолжает развиваться, в том числе в сфере оборонных технологий. Он добавил, что система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), создаваемая Китаем при помощи России, направлена только на оборону, но не на нападение. «Это чисто оборонительная система. Такими система пока обладают только США и Россия, но она не подталкивает к агрессии, а направлена на защиту своей собственной территории», — сказал Путин.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
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О том, что Россия помогает Китаю в создании системы СПРН, Путин сообщил в начале октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Он также подчеркнул, что Москва намерена продолжать военно-техническое сотрудничество с Пекином.

В начале декабря секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия продолжит укреплять сотрудничество с Китаем в вопросах стратегической безопасности. Кроме того, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в июне подписали соглашение о развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Согласно заявлению целью сотрудничества является обеспечение безопасности двух стран, а также создание благоприятных условий для их развития, включая «эффективное противостояние как различного рода традиционным, так и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности».

Теги: Владимир Путин, Китай, военное сотрудничество
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