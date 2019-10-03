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Политика ,  
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Россия помогла Китаю с созданием системы оповещения о ракетном нападении
По словам президента России, система оповещения о ракетном нападении радикально повысит обороноспособность Китайской Народной Республики
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил, что Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении, передает корреспондент РБК.

«Большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН — систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», — сказал президент в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Москва намерена и дальше работать с Пекином в области военной техники, добавил Путин.

Политика
Китай впервые показал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

В мае 2019 года глава разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли говорил, что в ближайшее десятилетие ядерный арсенал Китая может увеличиться вдвое. По его словам, в 2018 году Китай запустил в ходе испытаний и учений больше баллистических ракет, «чем весь остальной мир вместе взятый».

Ранее глава Пентагона Марк Эспер в интервью Fox News назвал Китай более опасным противником для США, чем Россия. «Я думаю, что в долгосрочной перспективе Китай — наибольшая проблема, с учетом их экономических возможностей, политического веса и амбиций», — заявил он.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталья Демченко
Теги: Россия, Китай
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