Патрушев охарактеризовал курс России в отношениях с Китаем

Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество в вопросах стратегической безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, выступая на конференции по безопасности в Шанхае, передает «РИА Новости».

«Курс на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в полной мере отвечает интересам развития России и Китая», — сказал Патрушев.

Он отметил, что партнерство стран развивается «по восходящей траектории в полном соответствии с ключевыми интересами наших государств», и обе стороны хорошо понимают, в чем состоят их ключевые задачи. По его словам, Москва и Пекин продолжат «доверительный и обстоятельный диалог» по всем вопросам безопасности.

Патрушев добавил, что «важнейшей опорой» сотрудничества Москвы и Пекина стали контакты на высшем уровне, позволившие координировать действия в международных вопросах, в том числе «с учетом американского фактора».