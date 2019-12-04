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Патрушев охарактеризовал курс России в отношениях с Китаем

Россия и Китай продолжат укреплять сотрудничество в вопросах стратегической безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, выступая на конференции по безопасности в Шанхае, передает «РИА Новости».

«Курс на дальнейшее укрепление двусторонних отношений в полной мере отвечает интересам развития России и Китая», — сказал Патрушев.

Он отметил, что партнерство стран развивается «по восходящей траектории в полном соответствии с ключевыми интересами наших государств», и обе стороны хорошо понимают, в чем состоят их ключевые задачи. По его словам, Москва и Пекин продолжат «доверительный и обстоятельный диалог» по всем вопросам безопасности.

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Патрушев добавил, что «важнейшей опорой» сотрудничества Москвы и Пекина стали контакты на высшем уровне, позволившие координировать действия в международных вопросах, в том числе «с учетом американского фактора».

В июне этого года президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали соглашение о развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Цель такого сотрудничества, согласно заявлению, заключается в обеспечении безопасности двух стран, а также создании благоприятных условий для их развития, включая «эффективное противостояние как различного рода традиционным, так и новым вызовам и угрозам в сфере безопасности».

Теги: Патрушев, Китай, двусторонние отношения
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