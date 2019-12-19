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Кадыров поблагодарил Путина за слова о своем отце

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за теплые слова о своем отце — Ахмате Кадырове. Соответствующее письмо российскому лидеру Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

«Для меня, моей семьи, нашего большого рода и народа Чечни нет ничего дороже Ваших теплых слов о моем дорогом отце, первом президенте ЧР, Герое России Ахмат-Хаджи Кадырове», — написал глава Чечни в Telegram.

Он добавил, что в в республике готовы «трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни» ради президента.

Во время большой пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 19 декабря, Путин отметил, что Рамзан Кадыров и его отец Ахмад Кадыров заслуженно получили звания Героев Российской Федерации. «Указов о награждении званием Героя России просто так не подписывают», — сказал президент. Также Путин допустил присвоение Кадырову звания Героя Труда. Пресс-секретарь главы Чечни рассказал РБК, что высокая оценка работы Кадырова со стороны Путина связана с его усилиями по восстановлению Чечни, а также «возвращению мирной жизни» в республику».

В начале декабря режиссер Александр Сокуров на заседании СПЧ  заявил, что звание Героя России надо переосмыслить, поскольку его носят воевавшие с Россией чеченцы. Путин тогда ответил, что это звание  заслуживают те, кто «встал на сторону России, работает на нее, защищает, готов отдать за нее жизнь».

Теги: Россия, Чечня, Рамзан Кадыров, Владимир Путин
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В Чечне отреагировали на слова Путина о Кадырове и звании Героя России
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