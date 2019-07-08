Вице-премьер попросил списать 1/3 кредитов «живущей впроголодь» оборонке

Объем кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса составляет более 2 трлн руб., завил вице-премьер по ОПК. Он попросил списать треть этой суммы, так как оборонные производства «живут впроголодь»

Юрий Борисов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Объем кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) составляет более 2 трлн руб., заявил вице-премьер по ОПК Юрий Борисов в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Серьезная закредитованность предприятий, я говорю в первую очередь о предприятиях ОПК. По нашим подсчетам, сегодня кредитный портфель предприятий ОПК составляет свыше 2 трлн руб.», — добавил Борисов (цитата по ТАСС).

Исходя из суммы задолженности в 2 трлн руб., ОПК становится четвертым самым закредитованным сектором российской экономики. На первом месте находится отрасль финансовых услуг (3,9 трлн руб.), на втором — оптовая торговля (2,8 трлн руб.), на третьем — операции с недвижимым имуществом (2,7 трлн руб.). Однако учитывая, что кредиты ОПК выдаются узким кругом уполномоченных банков, это самая концентрированная с точки зрения кредитного риска отрасль.

Только для уплаты процентов по кредитам предприятия оборонки тратят около 200 млрд руб. в год, сообщил вице-премьер. Он обратил внимание, что эта цифра «бьется» с плановой прибылью предприятий ОПК, то есть процентные расходы фактически соответствуют прибыли.