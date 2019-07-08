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Вице-премьер попросил списать 1/3 кредитов «живущей впроголодь» оборонке
Объем кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса составляет более 2 трлн руб., завил вице-премьер по ОПК. Он попросил списать треть этой суммы, так как оборонные производства «живут впроголодь»
Юрий Борисов (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Объем кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) составляет более 2 трлн руб., заявил вице-премьер по ОПК Юрий Борисов в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

«Серьезная закредитованность предприятий, я говорю в первую очередь о предприятиях ОПК. По нашим подсчетам, сегодня кредитный портфель предприятий ОПК составляет свыше 2 трлн руб.», — добавил Борисов (цитата по ТАСС).

Исходя из суммы задолженности в 2 трлн руб., ОПК становится четвертым самым закредитованным сектором российской экономики. На первом месте находится отрасль финансовых услуг (3,9 трлн руб.), на втором — оптовая торговля (2,8 трлн руб.), на третьем — операции с недвижимым имуществом (2,7 трлн руб.). Однако учитывая, что кредиты ОПК выдаются узким кругом уполномоченных банков, это самая концентрированная с точки зрения кредитного риска отрасль.

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Только для уплаты процентов по кредитам предприятия оборонки тратят около 200 млрд руб. в год, сообщил вице-премьер. Он обратил внимание, что эта цифра «бьется» с плановой прибылью предприятий ОПК, то есть процентные расходы фактически соответствуют прибыли.

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«Получается такой парадокс. Я все время такой живой пример привожу: мы варим воду, пьем и доливаем. То есть возможности опереться на внутренние источники, на самые действенные источники, на собственные средства практически нет», — отметил Борисов.

В декабре 2018 года в интервью РБК Борисов заявил, что только на выплату процентов по кредитам предприятия оборонно-промышленного комплекса ежегодно тратят 135 млрд руб. Вице-премьер отмечал, что такая закредитованность возникла не за один год. «Ведь ставка привлечения кредитных средств была 10, 11, 12%. Теперь предприятия ОПК как велотренажер: педали крутишь, а не едешь. Потому что средства, которые приходится выплачивать банкам, громадные», — констатировал Борисов.

В аппарате вице-премьера пояснили РБК, что полгода назад Борисов озвучил существовавшую на тот момент статистику по предприятиям ОПК, входящим в госкорпорации (данные Минпромторга). «Позднее было дано поручение собрать информацию по всему рынку. Сегодня он говорил как раз об этих цифрах», — уточнили в аппарате Борисова.

В своем выступлении на «Иннопроме» вице-премьер также упомянул, что из-за большой кредитной нагрузки предприятия ОПК «живут впроголодь». Он предложил списать 600–700 млрд руб. кредитов и выразил надежду, что этой проблеме будет посвящено ближайшее заседание военно-промышленной комиссии в сентябре этого года.

«Мы уже не раз обращались к президенту с предложениями провести расчистку этого кредитного портфеля. Могут быть использованы разные механизмы, но сейчас примерно треть этого объема, который на самом деле не работает, не погашается, только идет обслуживание процентов. Основное тело кредита никогда уже не будет погашено», — подытожил Борисов.

В 2016–2017 годах правительство уже помогало ОПК расплатиться по банковским кредитам. Тогда из бюджета было выделено около 1 трлн руб. на досрочное погашение кредитов, взятых для выполнения гособоронзаказа. Эти кредиты брались предприятиями ОПК в 2011–2014 годах под государственные гарантии.

В частности, в 2016 году Минфин выделил на эти цели 800 млрд руб., в 2017-м — еще 200 млрд руб., писал РБК.

Автор: Инна Сидоркова
Теги: Юрий Борисов, ОПК, Кредиты
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