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Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

Существовавший на протяжении последних лет тренд на снижение реальных располагаемых доходов населения России в 2019 году изменился, и доходы начали расти. Об этом заявил в ходе большого интервью глава правительства России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

«Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс. Но плюс очень незначительный, может быть 0,2–0,3%», — сказал премьер-министр.

По словам Медведева, важно, чтобы жители России понимали, что их доходы стабильны или растут. «Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это очень тревожный сигнал для государства, для правительства. И, естественно, с этим необходимо что-то делать», — сказал глава правительства.

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Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

В ноябре президент России Владимир Путин назвал «скромными» успехи правительства в деле повышения реальных доходов населения. «Располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства и результаты здесь, конечно, пока скромные», — сказал Путин.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян падали четыре года подряд с 2014 года. В 2018 году был зафиксирован небольшой рост, на 0,2%, после перехода Росстата на новую методику. 17 октября Росстат объявил, что в третьем квартале 2019 года реальные доходы населения выросли на 3% в годовом выражении, однако экономисты утверждают, что столь резкий рост «не бьется» с другими данными о состоянии экономики.

Теги: Дмитрий Медведев, реальные доходы населения
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