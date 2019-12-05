Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

Существовавший на протяжении последних лет тренд на снижение реальных располагаемых доходов населения России в 2019 году изменился, и доходы начали расти. Об этом заявил в ходе большого интервью глава правительства России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».

«Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс. Но плюс очень незначительный, может быть 0,2–0,3%», — сказал премьер-министр.

По словам Медведева, важно, чтобы жители России понимали, что их доходы стабильны или растут. «Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это очень плохо, это очень тревожный сигнал для государства, для правительства. И, естественно, с этим необходимо что-то делать», — сказал глава правительства.

В ноябре президент России Владимир Путин назвал «скромными» успехи правительства в деле повышения реальных доходов населения. «Располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства и результаты здесь, конечно, пока скромные», — сказал Путин.