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Сенатор объяснил значение голосования по импичменту Трампа для демократов

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал ожидаемым решение палаты представителей конгресса США по импичменту Дональда Трампа. Об этом он сообщил РБК.

Сенатор отметил, что палата представителей контролируется демократами, однако сенат — республиканцами. В связи с этим демократы понимают, что верхняя палата конгресса не допустит импичмента, чтобы их кандидата сместили, пояснил он. Джабаров добавил, что, несмотря на это, демократы получают многое.

Трамп назвал свой импичмент «самоубийством демократов»
Политика

По словам сенатора, они вешают на Трампа «клеймо президента в состоянии импичмента», что впоследствии отразится на предвыборном рейтинге американского лидера. По мнению Джабарова, сейчас политическая ситуация складывается не в пользу президента США.

«Трампу и без того будет очень сложно. Сейчас очень удачно для демократов сложилась кризисная ситуация на «Боинге». Обрушились акции, производство «Боинга-737 MAX» остановлено, 400 заготовок самолетов, по сути, отправлены на свалку. А для американцев «Боинг» — это символ государства, конечно, они будут разочарованы, что именно при Трампе это произошло. Повторюсь, демократы планируют снизить популярность Трампа и пошатнуть его политический фундамент», — добавил Джабаров.

Белый дом понадеялся на сенат после решения конгрессменов по импичменту
Политика

Большинство в нижней палате конгресса США проголосовало за импичмент президента Трампа. За него выступили 230 законодателей, а против высказались 197 парламентариев. Американский лидер в ответ заявил, что утверждение его импичмента стало «самоубийством Демократической партии».

Далее вопрос об импичменте перейдет на обсуждение в сенат, члены которого решат, оправдать Трампа или подтвердить его вину.

Теги: Совет Федерации, Владимир Джабаров, Дональд Трамп, новости РБК
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Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа
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