Сенатор объяснил значение голосования по импичменту Трампа для демократов

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал ожидаемым решение палаты представителей конгресса США по импичменту Дональда Трампа. Об этом он сообщил РБК.

Сенатор отметил, что палата представителей контролируется демократами, однако сенат — республиканцами. В связи с этим демократы понимают, что верхняя палата конгресса не допустит импичмента, чтобы их кандидата сместили, пояснил он. Джабаров добавил, что, несмотря на это, демократы получают многое.

По словам сенатора, они вешают на Трампа «клеймо президента в состоянии импичмента», что впоследствии отразится на предвыборном рейтинге американского лидера. По мнению Джабарова, сейчас политическая ситуация складывается не в пользу президента США.

«Трампу и без того будет очень сложно. Сейчас очень удачно для демократов сложилась кризисная ситуация на «Боинге». Обрушились акции, производство «Боинга-737 MAX» остановлено, 400 заготовок самолетов, по сути, отправлены на свалку. А для американцев «Боинг» — это символ государства, конечно, они будут разочарованы, что именно при Трампе это произошло. Повторюсь, демократы планируют снизить популярность Трампа и пошатнуть его политический фундамент», — добавил Джабаров.