В Белом доме пообещали восстановление порядка в стране при помощи Сената

В Белом доме пообещали восстановление порядка в стране при помощи Сената

Пресс-секретарь Белого дома назвала решение Палаты представителей об импичменте «позорной страницей в истории США»

Фото: Steve Helber / AP

В Белом доме заявили, что при рассмотрении вопроса об импичменте президента США в Сенате Дональд Трамп будет полностью оправдан, сообщает агентство Reuters.

Там заявили, что президент полностью уверен в том, что Сенат «восстановит порядок» в стране и справедливость.

Само решение Палаты представителей об импичменте пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем назвала «одной из самых позорных страниц в политической истории Соединенных Штатов».

В ходе голосования в Палате представителей конгрессмены утвердили обвинения в отношении Трампа по двум статьям («превышение полномочий» и «воспрепятствование Конгрессу»). Теперь вопрос об отстранении главы государства от должности будет передан Сенату. По итогам слушаний, которые могут начаться уже в январе, пройдет голосование. По закону для отстранения президента от должности за это должны проголосовать две трети членов верхней палаты Конгресса.

В отличие от Палаты представителей, где большинство у Демократической партии, Сенат контролируют члены Республиканской партии.