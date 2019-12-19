ОБСЕ сообщила о начале обсуждения новых мест разведения сил в Донбассе

Рабочая группа по безопасности приступила к дискуссии по вопросу определения трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Сайдика, переговоры Контактной группы проходили под влиянием тех решений, которые удалось достигнуть на саммите «нормандской четверки» в Париже.

«Успешное выполнение этих поручений зависит как от политической воли сторон, так и от наличия взаимного доверия», — сказал он. Представитель ОБСЕ добавил, что стороны повторно заявили о своей приверженности полной реализации мер по прекращению огня в регионе.

Как пишет «РИА Новости», это было последним выступлением Сайдика в качестве спецпредставителя ОБСЕ. О том, что он покидает эту должность, которую занимал с июня 2015 года. австрийский дипломат заявил сразу после прошедших переговоров по Донбассу в Минске.