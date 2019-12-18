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Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать полное разведение сил в Донбассе

Киев отказывается обсуждать разведение сил вдоль всей линии соприкосновения, в том числе и на трех новых участках. Об этом заявил полпред России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов, передает корреспондент РБК.

По его словам, на первой встрече группы после прошедшего саммита в Париже стороны обсуждали реализацию задач, поставленных ранее в минских соглашениях.

«При этом киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения», — сказал Грызлов.

Он отметил, что три новых участка должны восприниматься «как очередной этап» к полному разведению сил и средств.

Тем не менее, Грызлов сказал, что Киев и Донбасс подтвердили приверженность необходимым мерам по прекращению огня, о которых договорились 17 июля.

Донбасс и Киев провалили переговоры о новом обмене пленными
Политика

Ранее стало известно, что переговоры Трехсторонней контактной группы, которые прошли в Минске 18 декабря, провалились. Стороны не смогли достигнуть консенсуса в вопросе обмена пленных по формуле «всех на всех» до конца текущего года, к чему прежде пришли на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Как заявлял представитель ЛНР, это произошло «по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену».

Сторонам также не удалось прийти к соглашению по определению трех новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения. Следующая встреча намечена на 16 января 2020 года.

Теги: Киев, Украина, Донбасс
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