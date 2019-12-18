Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать полное разведение сил в Донбассе

Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать полное разведение сил в Донбассе

Киев отказывается обсуждать разведение сил вдоль всей линии соприкосновения, в том числе и на трех новых участках. Об этом заявил полпред России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов, передает корреспондент РБК.

По его словам, на первой встрече группы после прошедшего саммита в Париже стороны обсуждали реализацию задач, поставленных ранее в минских соглашениях.

«При этом киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения», — сказал Грызлов.

Он отметил, что три новых участка должны восприниматься «как очередной этап» к полному разведению сил и средств.

Тем не менее, Грызлов сказал, что Киев и Донбасс подтвердили приверженность необходимым мерам по прекращению огня, о которых договорились 17 июля.