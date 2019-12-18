Консульство в США ответило на данные о запросе убежища раненым на границе

Консульство в США ответило на данные о запросе убежища раненым на границе

У российского генконсульства нет четкого понимания того, что раненный при попытке нелегального пересечения мексиканско-американской границы россиянин Евгений Глущенко попросил политического убежища в США, сообщили РБК в генконсульстве России в Хьюстоне.

Накануне «Коммерсантъ» писал, что Глущенко попросил политического убежища в США. Он утверждал, что возглавлял в России общественную организацию и подвергался преследованиям. По данным издания, в 2018 Глущенко уже пытался пересечь границу Мексики с беременной женой и попасть на территорию США. Позднее его депортировали из Соединенных Штатов, при этом его жена родила ребенка на территории США и остается там.

В российском генконсульстве РБК сообщили, что некоторые факты указывают на то, что Глущенко мог запросить политическое убежище. Так, он не пошел на контакт с представителями консульства, официально отказался от консульского визита и телефонного разговора.

Кроме того, американская сторона не пыталась связаться с российской службой. «Обычно они так себя ведут, когда человек подал на политическое убежище. Но это, опять же, косвенные признаки», — отметили в консульстве.