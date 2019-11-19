Раненый на границе США и Мексики россиянин отказался общаться с консулом

Раненый на границе США и Мексики россиянин отказался общаться с консулом

В пресс-службе генконсульства России в Хьюстоне сообщили РБК, что получивший ранение при пересечении границы США и Мексики Евгений Глущенко отказался общаться с российским консулом

«Мы голос его слышали, но на контакт он не пошел. Он начал прикидываться, что не знает русский язык, не знает английский. Вёл себя странно», — сообщили в пресс-службе.

15 ноября гражданин России Евгений Глущенко был ранен из огнестрельного оружия сотрудником погранслужбы США при попытке россиянина пересечь американо-мексиканскую границу городе Люквилл, штат Аризона. С неопасным для жизни ранением Глущенко был доставлен в больницу городе Гудиер. В МВД США заявили, чтьо дальнейшую судьбу россиянина определит местная прокуратура.

