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Пограничники США выстрелили в россиянина на границе с Мексикой

Американские пограничники ранили россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.

Инцидент произошел еще 14 ноября, в приграничном городе Люквилл (штат Аризона). «Подозреваемый, гражданин России, был доставлен в госпиталь в Финиксе на вертолете», — говорится в сообщении.

Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: пограничник, Нападение на россиянина
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