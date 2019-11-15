Политика , 15 ноя, 23:46
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Пограничники США выстрелили в россиянина на границе с Мексикой
Американские пограничники ранили россиянина, подозреваемого в незаконном переходе границы с Мексикой, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США.
Инцидент произошел еще 14 ноября, в приграничном городе Люквилл (штат Аризона). «Подозреваемый, гражданин России, был доставлен в госпиталь в Финиксе на вертолете», — говорится в сообщении.
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