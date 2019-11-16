Генкольсульство назвало имя раненого на границе США и Мексики россиянина

Генкольсульство назвало имя раненого на границе США и Мексики россиянина

Им оказался некий Евгений Глущенко. Россиянин получил ранение накануне при попытке пересечь границу Мексики и США

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Россиянином, раненым сотрудником Службы таможенного и пограничного контроля США у границы с Мексикой, оказался Евгений Глущенко 1982 года рождения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя генконсульства России в Хьюстоне.

Других подробностей о личности пострадавшего собеседник агентства не привел.

В сообщении генконсульства на странице в Twitter сказано, что российские дипломаты находятся в контакте с полицией штата Аризона и намерены получить консульский доступ к пострадавшему россиянину. В дипмисии уточнили, что россиянин находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона.

Об инциденте на границе вечером в пятницу сообщила Служба таможенного и пограничного контроля США. В сообщении ведомства говорилось, что события произошли в приграничном городе Люквилл (штат Аризона). Сотрудник погрансулжбы попытался задержать подозреваемого, завязалась физическая стычка, после чего пограничник применил огнестрельное оружие. С ранением не опасным для жизни россиянина на вертолете госпитализировали. В сообщении ведомства также сообщалось, что по факту инцидента начато расследование.