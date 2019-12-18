В российском МИДе оценили проект о децентрализации Украины

Поправки в конституцию Украины о децентрализации страны и проект продления на год закона об особом статусе Донбасса требуют пояснения, говорится в опубликованном на сайте МИД России комментарии.

«На первый взгляд, все было сделано в духе минских соглашений и приурочено к заседанию Контактной группы 18 декабря. Однако важны нюансы», — отмечается в комментарии.

При изучении поправок в Конституцию выясняется, что речь идет не о децентрализации страны, а о реформе ее административно-территориального устройства, объяснили в МИДе. Расширение прав регионов не предусмотрено, и, напротив, «ужесточается контроль центра». Также в министерстве заявили, что в поправках «нет ни слова об особом статусе Донбасса», что противоречит минским соглашениям.

Кроме того, в комментарии МИДа упоминается продление закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года. В министерстве отмечают, что это шаг в правильном направлении, однако его нельзя считать выполнением «Комплекса мер» 2015 года и решений саммитов в «нормандском формате» по целому ряду причин. Среди них — отсылки к документам, которые уже не действуют, и противоречие «формуле Штайнмайера».