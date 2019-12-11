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В Раду внесли проект поправок в закон об особом статусе Донбасса
Депутаты от президентской партии «Слуга народа» внесли на рассмотрение проект поправок к закону об особом статусе Донбасса, действующего до 31 декабря. После «нормандского саммита» Зеленский обещал на год продлить закон
Фото: Стрингер / РИА Новости

В Верховную Раду Украины внесли на рассмотрение поправки к закону об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Карточка законопроекта опубликована на сайте украинского парламента.

Инициаторами поправок стали депутаты президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия (председатель ее фракции в Верховной Раде) и Александр Корниенко.

Нынешний закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря. Текст законопроекта поправок к нему пока не опубликован.

Политика
Зеленский сообщил о судьбе закона об особом статусе Донбасса

После саммита «нормандской четверки», состоявшегося 9 декабря в Париже, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен еще на год.

Он отмечал, что документ будет действовать как временный. «Это техническая вещь, нам легче сейчас продолжить этот закон и позже внести «формулу Штайнмайера», видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации», — говорил президент Украины (цитата по «Гордон»).

Он отмечал, что действие закона об особом статусе нужно продолжить. «Этот законопроект мы не должны согласовать с Трехсторонней контактной группой, где нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть, мы его продолжаем, на год», — добавлял Зеленский.

В октябре украинская делегация на заседании вместе с представителями ОБСЕ, России, самопровозглашенных ДНР и ЛНРподписала «формулу Штайнмайера». Она описывает механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в день выборов на временной основе и на постоянной — после публикации отчета ОБСЕ об итогах голосования. Подписание формулы наравне с разведением сил и средств в Донбассе были условиями для проведения саммита «нормандской четверки», впервые состоявшегося с 2016 года.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Украина, Верховная Рада, Донбасс, особый статус
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