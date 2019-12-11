В Раду внесли проект поправок в закон об особом статусе Донбасса

В Верховную Раду Украины внесли на рассмотрение поправки к закону об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Карточка законопроекта опубликована на сайте украинского парламента.
Инициаторами поправок стали депутаты президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия (председатель ее фракции в Верховной Раде) и Александр Корниенко.
Нынешний закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря. Текст законопроекта поправок к нему пока не опубликован.
После саммита «нормандской четверки», состоявшегося 9 декабря в Париже, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен еще на год.