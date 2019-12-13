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В Москве эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В Москве эвакуировали несколько школ из-за сообщений о заложенных бомбах, проводится проверка. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.

«Сегодня, 13 декабря, поступило сообщение о минировании нескольких образовательных организаций. Незамедлительно была проведена эвакуация учащихся и сотрудников. Никто не пострадал», — сообщили в департаменте образования. Там добавили, что администрации школ находятся на связи с родителями и информируют их о местонахождении учащихся.

«На местах работают специалисты правоохранительных органов и кинологи, которые тщательно обследуют здания. Дети и сотрудники школ находятся в безопасности», — добавили в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что из-за сообщений с угрозами эвакуировали десять школ. Собеседник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что сообщения о минировании поступили в шесть школ и три суда. Агентство «Москва» сообщает, что около 540 человек были из школы №2054 на ул. Трубная.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что информация о «минировании» школ и судов им не поступала. В пресс-службе Мосгорсуда РБК также сообщили, что у них нет информации о «минировании» трех районных судов.

Волна эвакуаций из судов, школ и прочих учреждений проходит в России уже несколько недель. Первые сообщения о массовом минировании поступили 28 ноября.

Теги: Москва, эвакуация, школы, минирование, новости РБК
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