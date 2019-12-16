В РЖД ответили на сообщения об эвакуации вокзалов в Москве

В РЖД ответили на сообщения об эвакуации вокзалов в Москве

Киевский, Ленинградский, Курский, Белорусский и Павелецкий вокзалы работают штатно, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. Так в пресс-службе прокомментировали сообщения об эвакуации.

«На вокзалах Московского узла поезда прибывают и отправляются согласно расписанию. Эвакуация не проводилась», — заявили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что в Москве эвакуируют и проверяют здания пяти железнодорожных вокзалов, куда поступили сообщения о минировании. Речь шла о Киевском, Ленинградском, Курском, Белорусском и Павелецком вокзалах.

«Действительно, поступала информация о минировании, прибывшими на место сотрудниками полиции проведена эвакуация и проведен поиск устройств», — заявил РБК временно исполняющий обязанности начальника Курского вокзала Владислав Львовский.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что не располагают информацией о минировании вокзалов. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу заявили, что не имеют комментариев по поводу сообщений о минировании вокзалов.