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В РЖД ответили на сообщения об эвакуации вокзалов в Москве

Киевский, Ленинградский, Курский, Белорусский и Павелецкий вокзалы работают штатно, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. Так в пресс-службе прокомментировали сообщения об эвакуации.

«На вокзалах Московского узла поезда прибывают и отправляются согласно расписанию. Эвакуация не проводилась», — заявили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что в Москве эвакуируют и проверяют здания пяти железнодорожных вокзалов, куда поступили сообщения о минировании. Речь шла о Киевском, Ленинградском, Курском, Белорусском и Павелецком вокзалах.

«Действительно, поступала информация о минировании, прибывшими на место сотрудниками полиции проведена эвакуация и проведен поиск устройств», — заявил РБК временно исполняющий обязанности начальника Курского вокзала Владислав Львовский.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что не располагают информацией о минировании вокзалов. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу заявили, что не имеют комментариев по поводу сообщений о минировании вокзалов.

Ранее стало известно об очередной волне эвакуаций в Санкт-Петербурге. Сообщения о взрывных устройствах поступили в суды и несколько вузов. Эвакуировали студентов и педагогов из Балтийского государственного технического университета, Петербургского государственного института культуры, Михайловской военной артиллерийской академии.

Сообщения о минировании зданий в Москве и Санкт-Петербурге начали поступать 28 ноября. По данным ТАСС, за две недели экстренные службы проверили более 3 тыс. объектов и эвакуировали около 300 тыс. человек.

Теги: минирование, Москва, вокзалы, новости РБК
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