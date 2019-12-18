Родственники и адвокаты экс-главы Сахалина рассказали о его исчезновении

Родственники и адвокаты бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет на взяточничество, не могут найти его в течение двух месяцев. Об этом рассказал «РИА Новости» адвокат экс-главы региона Евгений Балабас.

Он отметил, что Хорошавина увезли из СИЗО Южно-Сахалинска 18 ноября. С тех пор ни его родственники, ни адвокаты не имеют сведений о нем. В СИЗО Хабаровска также не располагают данными о местонахождении экс-главы региона, отметил Балабас. УФСИН по Сахалинской области на запрос о местонахождении Хорошавина не ответило.

По словам Балабаса, экс-глава Сахалина не успел полностью прочитать материалы второго уголовного дела несмотря на то, что срок ознакомления с ними по суду должен был завершиться еще в конце октября.

«Материалы этого уголовного дела следствие планирует передать на проверку прокуратуре в январе 2020 года. Сейчас с ними знакомится адвокат другого обвиняемого по этому делу», — отметил адвокат.